Neymar déclare sa flamme au PSG

Suspendu contre Nîmes, Neymar était présent dans les tribunes du Parc et a savouré la victoire des siens sur les réseaux sociaux.

Qu’il semble loin le temps où Neymar traînait son spleen au Parc des Princes et laissait fuiter que son désir profond était de retourner à Barcelone. De l’eau a coulé sous les ponts depuis et le Brésilien est plus que jamais bien dans sa peau et droit dans ses bottes.

Fêtant ses 29 ans ce vendredi 5 février, le meneur parisien pourrait bien avoir comme cadeau d’anniversaire une prolongation de contrat. Le PSG et le joueur sont tombés d’accord pour prolonger l’aventure pour quatre saison supplémentaires et c’est un signal fort envoyé par les deux parties.

"Ça a beaucoup changé, je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, a expliqué Neymar dans une interview sur TF1. Je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici, je veux rester au Paris SG."

Suspendu mercredi soir contre Nîmes avec une accumulation de cartons jaunes, Neymar était pourtant bien présent dans les tribunes du Parc. Aux côtés d’autres absents comme Keylor Navas ou Juan Bernat, il a pu observer la démonstration de ses coéquipiers. Sa joie sur les buts parisiens prouve qu’il est désormais comme un poisson dans l’eau dans la capitale française. Et il n’hésite pas à le clamer haut et fort. Que ce soit dans des sorties médiatiques ou sur les réseaux sociaux.

L'article continue ci-dessous

Après la rencontre contre les Crocos, Neymar s’est laissé aller à une déclaration d’amour envers la Ville Lumière et le club parisien avec un « Je t’aime PSG » auquel se sont ajoutés deux coeurs au couleur du club ainsi qu’une photo.

Alors que Mbappé fait durer le suspense quant à sa prolongation de contrat, Neymar est lui plus que jamais inscrit dans le projet parisien. Avec en ligne de mire, un huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Barça de son ami Messi. Un joueur qu’il aimerait voir sous le maillot du PSG dès la saison prochaine…