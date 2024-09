Neymar de retour ? Il prend la parole

Al Akhdoud vs Al Hilal

Neymar a répondu en "travaillant en silence" aux rumeurs selon lesquelles son retour à Al-Hilal pourrait être retardé jusqu'en 2025.

L'international brésilien est coincé sur la touche depuis qu'il s'est blessé aux ligaments du genou lors d'une apparition en qualification pour la Coupe du monde pour son pays en octobre 2023. Neymar a parcouru un long chemin vers la guérison depuis lors, mais n'est toujours pas de retour sur le terrain.

Le meneur de jeu de 32 ans n'a joué que cinq matchs et marqué qu'un seul but pour Al-Hilal depuis son départ pour la Pro League saoudienne en provenance du géant français Paris Saint-Germain. Le contrat lucratif accordé à la superstar sud-américaine n'a pas donné grand-chose.

Il y avait eu des suggestions selon lesquelles Neymar était sur le point d'être en pleine forme, les rumeurs de transfert d'été ayant rapidement été minimisées. Des contre-rapports affirment désormais que la star de Samba pourrait ne pas être prête à reprendre sa carrière avant la nouvelle année.

Neymar a répondu à ceux qui ont posté sur Instagram un message le montrant en train de soulever des poids dans la salle de sport. Il a accompagné une série de photos le montrant en train de travailler avec un entraîneur individuel avec le capitaine : « Travaillez en silence. N'abandonnez pas. »

On lit beaucoup entre les lignes maintenant, et on ne sait pas si Neymar écarte les spéculations concernant un retour retardé ou réitère son désir de se concentrer pleinement sur sa récupération jusqu'au jour où il pourra revenir sur le terrain.