Neymar de retour au Barça, c'est validé !

L'attaquant brésilien Neymar a été associé à un retour à Barcelone et les discussions pourraient débuter lors du mercato de janvier.

Le joueur de 32 ans sera libre à l'été 2025 et il sera libre de négocier des accords de pré-contrat avec des clubs étrangers à partir de janvier.

Selon un rapport de la publication espagnole SPORT, Barcelone espère désormais conclure un accord avec le Sud-Américain concernant un éventuel retour au club.

Neymar a joué certains de ses meilleurs matchs à Barcelone, et l'opportunité de revenir dans le club de la Liga pourrait être très excitante pour lui. En attendant, Barcelone a également besoin de plus de qualité et de profondeur dans l'unité d'attaque et l'international brésilien de 128 sélections serait une option utile s'il peut retrouver sa forme physique.

Neymar est suffisamment polyvalent pour opérer n'importe où sur les trois premiers, et il ajoutera des buts et de la créativité à l'équipe.

Il semble peu probable que le joueur de 32 ans prolonge son contrat avec le club saoudien d'Al-Hilal, et par conséquent, un retour en Europe pourrait être envisagé. Barcelone est l'un des plus grands clubs du monde et la possibilité de jouer pour eux sera difficile à refuser pour la plupart des joueurs.

Il reste à voir comment la situation évolue.