Neymar continue de faire parler de lui après la déception du Mondial

Le Brésilien Neymar da Silva a de nouveau fait polémique, après son retour de la Coupe du monde 2026 disputée avec la Seleção.

Le Brésil a quitté le Mondial 2026 prématurément, précisément dès les huitièmes de finale, après sa défaite face à la Norvège (2-1).

Quelques jours seulement après cette élimination précoce, Neymar a surpris tout le monde en apparaissant à Las Vegas pour participer à un tournoi de poker.

La présence du capitaine de la sélection brésilienne à cet événement a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains y voyant un contraste flagrant avec la déception liée à l'élimination du Brésil de la compétition.

La situation s'est répétée, mais cette fois il a profité de ne pas s'être déplacé au Venezuela avec son club de Santos pour affronter l'équipe de l'Universidad Central lors de la première journée des éliminatoires de la Sudamericana, après que le staff technique l'a mis au repos, et il a assisté, en compagnie de ses amis, à la quatrième étape du championnat brésilien de poker, selon le réseau brésilien « Globo ».

De son côté, le réseau brésilien « ESPN » a rapporté qu'en 2025, Neymar a remporté 53 500 réals brésiliens lors de sa participation au tournoi de poker. Cette étape se poursuit jusqu'au 30 juillet, et Neymar devrait de nouveau y participer dans les prochains jours.