PSG, Neymar : "Je n'ai jamais fait du cinéma sur le terrain"

Neymar a évoqué de nombreux sujets qui le concernent, parmi lesquels cette étiquette de simulateur qui l'accompagne depuis le Mondial.

Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Neymar a abordé de nombreux sujets. La star brésilienne s'est exprimée sur l'excitante saison qu'elle est en train de vivre avec son équipe du PSG. Elle s'est attardée aussi sur ses objectifs avec le club et aussi la relation particulière qu'elle entretient avec Thomas Tuchel. L'ex-Barcelonais a par ailleurs balayé les rumeurs d'un départ, tout en préservant un léger suspense au sujet de son avenir. Enfin, la vedette du PSG a réagi aux sujets qui font débat, comme les reproches sur son hygiène de vie ou son Mondial raté.

"Je désapprouve les critiques de Pelé"

Concernant la Coupe du Monde en Russie, Neymar a tenu à clarifier qu'il n'a jamais cherché à duper les arbitres. Et que les simulations répétitives qu'on lui a prêté n'étaient que des expressions de douleur en raison des "innombrables" fautes qu'il a subies. Une déclaration ferme en forme de réponse aux critiques, dont celles du Roi Pelé. "Ses critiques ? Je les ai trouvées intéressantes. Des que tu ne gagne plus, les critiques tombent. Au Mondial, a aucun moment je n'ai fait du cinema, je n'ai fait que subir des fautes. De nos jours on parle beaucoup de ce qui s'est passé, mais si on en parle c'est parce que c'est Neymar. Tout est amplifié. Je respecte les critiques de Pelé, meme si je les désapprouve".

Neymar est également revenu sur l'autre réputation qu'il traîne, celle d'un joueur qui aime les sorties nocturnes et qui ne fait pas beaucoup d'efforts sur la préparation invisible. "Dernierement, on a inventé des choses sur moi, a-t-il tonné. Les gens croient que je dépasse les bornes. mais je suis un athlète de haut niveau. Je suis un peu fou, mais pas au point de faire des âneries comme prendre de la drogue lors du Réveillon. Mais je garde mon calme (face aux attaques) et je suis patient. je suis plus tranquille maintenant".

"J'ai une grande affection pour Tuchel"

Durant sa première saison à Paris, Neymar n'a pas toujours dégagé l'image d'un footballeur heureux. On lui prêtait même un mal-être et une volonté de retourner au plus vite en Espagne. Il s'est expliqué sur ce point : ""L’année dernière j’ai fait face à quelques problèmes, comme des blessures. J’ai été quasiment absent du club trois mois, c’est peut être pour cela que maintenant je semble plus heureux. Mais j’étais heureux aussi quand je suis arrivé ici. Aussi bien le club que les supporters m’ont très bien accueilli. Plus tard j’ai fini par avoir une blessure qui s’est avérée être la plus délicate de ma carrière mais j’ai réussi à m’en remettre et là je suis bien".

Si Neymar apparait désormais plus comblé, c'est aussi parce qu'il apprécie mieux le contexte de travail au sein du club. Thomas Tuchel n'est pas étranger à ce changement. Le Brésilien a admis que les rapports sont excellents avec le technicien allemand : "c'est de l'amiité, mais aussi un respect mutuel. Depuis la premiuère fois que je lui ai parlé, j'ai développé une grande affection pour lui. Alors pour lui, je donnerai tout pour gagner".

"Il faut grandir en C1"

Maintenant que tous les feux sont au vert, Neymar ne pense qu'à une seule chose; remplir ses objectifs avec l'équipe francilienne. Et il y en a beaucoup. L'international auriverde a l'ambition de tout gagner cette saison : "Tout remporter, c'est mon objectif. Surtout la Ligue des Champions, car c'est le rêve de tous les joueurs. On est conscients que c'est difficile, mais on peut y arriver. On a des joueurs de grande qualiuté et on est sur la bonne voie. MU sera un bion match pour tous ceux qui aiment le foot".

L'année dernière, le parcours du PSG s'est arrêté en huitième de finale dans la plus belle des compétitions. Comment faire mieux cette saison ? Sa réponse : "Ce qui nous manque pour la gagner ? Il faut grandir dans cette compétition. Il faut que tout le monde soit bien préparé pour savoir bien attaquer et bien défendre. D'ailleurs, on s'en est bien sorti défensivement lors des matches décisifs du premier tour. Ca va de mieux en mieux".

Il n'écarte pas un départ

Enfin, Neymar a réagi aux spéculations concernant son futur. Bien que sous contrat avec le PSG, il est constamment annoncé de retour en Espagne. Questionné sur ce sujet, il s'est montré plutôt évasif : "Il y a tout le temps des rumeurs depuis que je suis devenu pro. Mais rien de bien concret. Des qu'il y aura quelque chose de sur j'en parlerai, et je l'assumerai, soyez-en sûr."