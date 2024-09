Neymar a tout balancé sur Mbappé aux Brésiliens du Real

Real Madrid vs VfB Stuttgart

Ce n’est un secret pour personne : Neymar Junior et Kylian Mbappé ne s’entendaient pas au moment où le Brésilien a quitté le Paris Saint-Germain

Les deux hommes se sont opposés au Parc des Princes. Le temps n’a pas apaisé leur conflit.

Selon Cyril Hanouna, interrogé sur Europe 1, Neymar Junior aurait discuté avec ses coéquipiers brésiliens Eder Militao, Vinicius Junior et Rodrygo Goes au sujet de la signature de Kylian Mbappé par le Real Madrid. L’information a été reprise par Sport, et elle poursuit en affirmant que Mbappé était « infernal » aux yeux de Neymar.

« Les Brésiliens du Real Madrid sont des amis de Neymar. Il y a toujours eu une guerre entre Neymar et Mbappé. Neymar a envoyé un document sur Mbappé aux Brésiliens, leur disant que c’était une catastrophe, qu’il était infernal », a expliqué Hanouna.

Jusqu’à présent, ce n’est pas le cas au Santiago Bernabeu. Mbappé est arrivé au club avec une attitude humble, et alors que Neymar et l'attaquant français se sont disputés publiquement sur le terrain à propos de la possibilité de tirer un penalty, Mbappé a partagé les tâches de tir avec Vinicius. Sa relation avec les deux autres attaquants brésiliens se développe progressivement et, en général, il semble s'intégrer assez bien dans le vestiaire.