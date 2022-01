Neymar à l'OL ? Le rêve impossible de Lucas Paqueta

En début de saison, Lucas Paqueta, le milieu offensif brésilien de l'Olympique Lyonnais, était l'attraction de notre championnat. Impressionnant à chacune de ses sorties, l'ancien de l'AC Milan évoluait à un niveau digne des plus grands joueurs européens. Seulement voilà, dans le sillage du départ annoncé de Juninho, l'impact de Lucas Paqueta n'a cessé de diminuer au fil des semaines. Au point de décevoir.

Un but contre Paris pour bien débuter 2022

Impacté par le départ à venir de son compatriote et directeur sportif, le milieu offensif s'est rattrapé de fort belle manière, dimanche soir, débutant l'année 2022 par un but inscrit contre le Paris Saint-Germain (1-1). Auteur de l'ouverture du score au Groupama Stadium, le Brésilien suscitait déjà les convoitises parisiennes avant ce but... Si Leonardo apprécie le profil du Lyonnais, Lucas Paqueta se voit rester à l'OL. Bientôt rejoint par Neymar ?

C'est en tout cas la recrue rêvée par le milieu offensif lyonnais. Si tout cela relève de l'imaginaire, Lucas Paqueta a en effet dit tout le bien qu'il pense de son compagnon de sélection après le match contre Paris. Un joueur tout simplement différent des autres selon lui. "Si je pouvais faire venir un Brésilien à Lyon ? Neymar, bien sûr. C’est un excellent joueur. Notre meilleur joueur brésilien en activité", a d'abord expliqué Paqueta à Prime Vidéo.

"Neymar rend ses coéquipiers meilleurs"

"C’est un joueur qui a un style de jeu totalement différent de tout ce que j’ai déjà vu. Il a une habileté sensationnelle. Quand vous jouez avec des garçons comme ça, vous devenez meilleur. Il rend ses coéquipiers meilleurs. Je choisirai toujours Neymar", a ensuite insisté l'ancien de l'AC Milan, totalement sous le charme du maître à jouer du PSG. Et si Lucas Paqueta rejoignait son ami auriverde dans la capitale française cet été ?