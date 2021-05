Neymar a "changé" au PSG

Neymar, qui vient de prolonger au PSG, affirme avoir changé depuis son arrivée à Paris.

Neymar s'est exprimé sur le site du PSG, évoquant son choix de prolonger au club francilien et donc, de repousser tout retour éventuel au Barça.

"La raison ? Le bonheur"

"En 4 ans, j’ai beaucoup changé, j'ai beaucoup appris. Il s'est aussi passé des choses qui n'auraient pas dû arriver. Nous avons eu des combats, quelques moments tristes, mais l'évolution au sein du club a été formidable."

"Je suis heureux, je suis fier de faire partie de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et puis, je pense que je me suis amélioré en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que joueur aussi. Donc, je suis très heureux de prolonger, de faire partie de l'histoire de Paris et j'espère mettre encore plus de trophées sur l’étagère du Paris Saint-Germain", a confié Neymar sur le site officiel du PSG.

« La première raison pour laquelle j’ai pris cette décision, c’est tout simplement le bonheur. C’est la joie de faire partie de ce groupe, de cette équipe, du Paris Saint-Germain. Et puis, bien sûr, il y a l'affinité que j’ai créé avec le club, le travail qu’on réalise au quotidien, les joueurs qui sont dans l'effectif aujourd'hui, et un excellent entraîneur qui nous aidera certainement encore plus. Toutes ces choses vous font croire encore plus au projet. », a ajouté le Brésilien, qui ne dissimule pas sa joie de poursuivre son odyssée dans la capuale française.

« Je suis très heureux, très heureux de prolonger avec Paris. La vérité, c’est que je suis très heureux de rester de nombreuses années ici, de participer au projet du club, d’y gagner des titres, de réaliser notre plus grand rêve qui est la Ligue des champions. Je suis donc heureux de rester au club, de faire partie de son histoire et de prolonger mon contrat. », estime-t-il encore.