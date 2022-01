Newcastle : Reims demande 40 millions d'euros pour Ekitike

17 matches de Ligue 1, 8 buts et 3 passes décisives plus tard, Hugo Ekitike pourrait bien être l'une des attractions du mercato de la Ligue 1 et de la Premier League.



Comme Goal l'expliquait dans la journée de dimanche, la révélation rémoise est au centre des discussions entre son club et Newcastle, qui tire à peu près dans tous les sens en ce mois de janvier après avoir attiré Kieran Trippier au début du mercato.



Pour l'instant, l'avant-dernier de Premier League n'a formulé aucune offre pour l'attaquant mais a souhaité connaître les exigences du Stade de Reims pour le laisser partir.



Pas la priorité du joueur



Conscients que les Magpies sont dans un besoin urgent et qu'ils ont été rachetés à 80% en octobre dernier par un fonds d'investissement représentant l'Arabie Saoudite, les dirigeants champenois ont des exigences très élevées.



Un connaisseur du dossier nous expliquait ce mardi matin que Reims souhaitait obtenir 40 millions d'euros bonus compris. Selon les informations de RMC la position transmise aux anglais se découperait ainsi : 30 millions d'euros + 10 millions et un pourcentage à la revente. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.



Les discussions entre les deux clubs devraient se poursuivre dans les prochains jours sur cette base et il est d'ores et déjà acquis que Newcastle ne souhaite pas débourser un montant aussi élevé pour un joueur qui n'a pas encore bouclé sa première saison en L1. Le joueur, lui, ne fait d'ailleurs pas du Nord de l'Angleterre sa priorité et reste concentré sur sa fin de saison avec Reims.