Newcastle-Manchester City (3-3) : les Magpies tiennent tête aux Citizens

Superbe match entre Newcastle et Manchester Cty qui se séparent sur un nul logique.

Quel match, quel spectacle ! Newcastle et Manchester City se sont quittés sur un match nul riche en buts (3-3) ce dimanche lors de la 3e journée de la Premier League.

Saint-Maximin dans les bons coups

Après cinq minutes de jeu, Gündogan ouvrait le score et on pensait que Newcastle allait vivre une après-midi très compliquée.

Que nenni ! A la pause, ce sont les Magpies qui rentraient avec l'avantage au score. Miguel Almiron (28e) et Calum Wilson (39e) faisaient chavirer Saint James' Park. Le Français Allan Saint-Maximin était à chaque fois le passeur décisif.

En deuxième période, après un poteau de Haaland (52e), Newcastle faisait le break par sur un sublime coup franc lointain de Trippier (54e).

City sauvé par ses stars

Mais mener 3-1 face à City n'est pas suffisant. Haaland, bien évidemment, réduisait l'cart d'une volée qui venait se loger sous la transversale (60e).

Getty Images

C'est ensuite Bernardo Silva qui égalisait après avoir bénéficié d'un caviar de De Bruyne (64e).

Newcastle faisait alors le dos rond et résistait jusqu'au bout malgré neuf minutes de temps additionnel !

Avec ce match nul, Manchester City ne s'impose pas pour la première fois de la saison et laisse Arsenal seul en tête. Les Citizens sont deuxièmes avec 7 points, à deux longueurs des Gunners. De son côté, Newcastle reste invaincu et compte 5 points et pointe à la 6e place.