Selon le Newcastle Chronicle, Newcastle United ne prêtera pas Sean Steur. Le gardien néerlandais de 18 ans participera à la préparation estivale des Magpies.

Mardi matin, l’Algemeen Dagblad avait soudainement annoncé que Steur allait quitter l’Ajax pour Newcastle pour un montant de 27 millions d’euros.

Le jeune milieu de terrain avait la possibilité de prolonger son contrat au Johan Cruijff ArenA, mais selon ESPN, il n’était pas satisfait des perspectives qui lui étaient offertes.

Il espérait un rôle de titulaire la saison prochaine, mais l’Ajax ne pouvait rien garantir, Jorthy Mokio ayant déjà prolongé.

À Newcastle, il endossera d’emblée un numéro de maillot de Premier League et prendra part au stage de fin de mois en Espagne.

Le club entend lui offrir du temps de jeu lors des matchs amicaux d’avant-saison. Lors de sa préparation, Newcastle affrontera successivement Darlington 1883, Gateshead FC, Bristol City et Valence.



