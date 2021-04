Neville reconnait s'être trompé sur Cavani

L'ancienne légende mancunienne, Gary Neville, a admis qu'il avait mésestimé l'attaquant uruguayen Edinson Cavani.

Gary Neville a admis avoir craint qu'Edinson Cavani ne soit un autre Radamel Falcao ou Alexis Sanchez pour Manchester United, mais la légende des Red Devils exhorte maintenant l'expérimenté attaquant uruguayen à rester.

Ole Gunnar Solskjaer, le manager de MU, avait attiré El Matador dans son équipe en octobre 2020 suite à l'expiration du contrat de ce dernier avec le PSG.

United avait regretté ce genre de signatures le passé, avec peu de valeur trouvée dans quelques autres attaquants sud-américains, mais Cavani a réussi en Angleterre et Neville pense qu'il a un rôle vital à jouer à Old Trafford et ce même au-delà de la saison en cours. Mais, il faudrait pour cela qu'il rempile et tourne le dos à Boca Juniors, qui le sollicite depuis un moment.

"Cavani est un exemple pour tout le monde"

L'ancien défenseur des Red Devils, Neville, a déclaré à Sky Sports après avoir vu Cavani retrouver le chemin des filets lors d'une victoire 3-1 contre les Spurs: "Tottenham avait une touche à deux minutes de la fin, et Cavani se déplaçait entre les arrières centraux pour empêcher que la remise en jeu ne se fait rapidement. Il était là où [Mason] Greenwood devrait être. Et là je me suis dit que Greenwood a besoin d'une autre année de Cavani à ses côtés".

"Cela nous a inspirés en tant que jeunes joueurs quand vous avez vu de grands joueurs comme Bryan Robson et Steve Bruce et Eric Cantona et Mark Hughes. Et vous voyez les meilleurs joueurs du monde, ou ceux qui ont été les meilleurs au monde comme Cavani, faire leur travail comme ça à la 94e minute. Quelqu'un comme Mason Greenwood, qui a besoin de gens qui sont des mentors, de bons exemples au-dessus de lui, ne peut qu'être inspiré. Je me disais donc que lui et Marcus Rashford avaient besoin d'une autre année à côté de Cavani", a ajouté l'ex-capitaine des Red Devils.

"Il a été un vrai modèle pour tout le monde. J'étais un peu circonspect lors de sa venue, à cause de Falcao, Alexis Sanchez, des signatures de façade. Celui-ci a été différent. Il s'est vraiment appliqué avec brio et a été d'une grande aide à Manchester United. Il fait les bonnes choses. Les bons mouvements", a conclu Neville.

Cavani a maintenant 34 ans, mais il ne montre aucun signe de déclin. Son jeu n'a jamais été une question de rythme ou de puissance, avec des instincts prédateurs lui permettant de cumuler plus de 400 buts en carrière. Avec United, l'Uruguayen en est déjà à huit réalisations signées.