Nevez, après le choc contre le Congo : « Ronaldo n'est pas différent des autres joueurs ! »

João Neves, le milieu de terrain portugais, a déclenché une vive polémique en s’exprimant sur son capitaine Cristiano Ronaldo après le match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo, lors de la première journée de la Coupe du monde 2026.

« El Don » fait l’objet de vives critiques en raison de sa baisse de niveau technique et physique lors de cette rencontre, au cours de laquelle João Neves a inscrit l’unique but portugais.

Au micro de beIN Sports, le milieu de terrain a rappelé : « Nous savons très bien ce que Cristiano Ronaldo a apporté à la sélection portugaise pendant de nombreuses années, et les exploits exceptionnels qu’il a accomplis sous le maillot national. »

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Il a ajouté : « Actuellement, nous le considérons comme un joueur du groupe à l’instar de n’importe quel autre, qui apporte sa pierre à l’édifice comme les autres. »

« Nous sommes très soudés au sein de la sélection, et je suis convaincu que cet esprit d’équipe fera la différence à long terme », a-t-il ajouté.

Et de conclure : « Le match nul lors de la première rencontre ne nous décourage pas ; nous conservons la confiance et les moyens d’atteindre nos objectifs dans ce tournoi. »