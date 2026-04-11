Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduit par

Neuf cartons ont émaillé le coup d’envoi du derby catalan

FC Barcelone vs Espanyol
FC Barcelone
Espanyol
LaLiga
Espagne

Le FC Barcelone a dominé le derby de Catalogne en battant l'Espanyol 4-1, lors de la 31^e journée de Liga.

La rencontre a été arbitrée par Hernández Hernández, qui a obtenu une note de 5/10 selon le site « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales.

«Hernández a opté pour un style d’arbitrage très rigoureux, sifflant tous les contacts», précise le rapport.

Selon la plateforme, l’arbitre n’a pas commis d’erreur grave, mais il s’est montré plus présent et influent que nécessaire.

Il a distribué pas moins de neuf cartons jaunes, souvent pour des fautes mineures, notamment en première période où deux ou trois avertissements semblaient superflus.

Ligue des Champions
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
LaLiga
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
Espanyol crest
Espanyol
ESP

Outre un but refusé pour hors-jeu, apparemment limite, la rencontre s’est déroulée sans incident majeur susceptible de remettre en cause la notation du arbitre.

Lire aussi

Photo... Le but annulé provoque la consternation à Barcelone

Publicité