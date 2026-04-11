Le FC Barcelone a dominé le derby de Catalogne en battant l'Espanyol 4-1, lors de la 31^e journée de Liga.

La rencontre a été arbitrée par Hernández Hernández, qui a obtenu une note de 5/10 selon le site « Archivo Far », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales.

«Hernández a opté pour un style d’arbitrage très rigoureux, sifflant tous les contacts», précise le rapport.

Selon la plateforme, l’arbitre n’a pas commis d’erreur grave, mais il s’est montré plus présent et influent que nécessaire.

Il a distribué pas moins de neuf cartons jaunes, souvent pour des fautes mineures, notamment en première période où deux ou trois avertissements semblaient superflus.

Outre un but refusé pour hors-jeu, apparemment limite, la rencontre s’est déroulée sans incident majeur susceptible de remettre en cause la notation du arbitre.

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