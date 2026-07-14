Négociations après la Coupe du monde… Barcelone fixe le prix juste pour Álvarez

L'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid, demeure la cible prioritaire du FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski et renforcer l'attaque du club catalan dès la saison prochaine.

Le Barça entend profiter de la volonté affichée par l’attaquant lors de la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine pour quitter l’Atlético.

L’Atlético de Madrid campe sur ses positions et refuse de vendre Alvarez, dont la clause libératoire s’élève à 500 millions d’euros, tandis qu’Arsenal tente également de conclure l’affaire.

Selon Mundo Deportivo, le Barça compte déposer, après la Coupe du monde, une offre d’environ 100 millions d’euros et refuse de monter plus haut pour s’attacher les services de l’Argentin.

Selon le quotidien, cette somme est considérée comme équitable pour un joueur de ce calibre.

Le Barça songerait à intégrer des bonus liés aux titres et aux performances dans le contrat du joueur.

Enfin, Barcelone se dit prêt à inclure l’un de ses joueurs dans la transaction si l’Atlético manifestait un intérêt pour l’un d’entre eux.

Le journal conclut : « Par exemple, si l’Atlético s’intéresse à Marc Casado, à Ferran Torres ou même à Ronald Araújo, il peut les contacter, à condition que les joueurs acceptent le transfert. »