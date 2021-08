Nedved confirme des discussions pour Locatelli

Les Bianconeri espèrent s'attacher les services du milieu de terrain italien, auteur d'un bel Euro cet été avec la Squadra Azzura.

Pavel Nedved a confirmé que des discussions sont en cours avec Sassuolo pour l'achat de Manuel Locatelli, tout en affirmant qu'il pense que l'évaluation du milieu de terrain italien par le club est juste.

Locatelli fait l'objet d'un intérêt prononcé de la Juve cet été, après avoir aidé les Azzurri à remporter l'Euro 2020 grâce à ses impressionnantes performances individuelles. Mais les Turinois pourraient ne pas avoir la voie facile vers un transfert, Arsenal étant également intéressé par la star.

"Nous avons parlé à Sassuolo et nous avons fait notre offre, qui nous semble appropriée au climat actuel, avec la façon dont les finances et le marché des transferts ont été affectés par le Covid", a expliqué Nedved à Sport Mediaset samedi.

"Nous sommes convaincus que c'est une bonne offre et que c'est la bonne. Nous sommes toujours confiants, naturellement dans les négociations il y a des choses qui doivent être clarifiées et résolues. Quand vous voulez un joueur et que ce joueur vous veut, c'est clair."

L'administrateur délégué de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a révélé jeudi que la destination préférée de Locatelli est Turin, mais qu'un club anglais non nommé est également dans la course après l'offre antérieure d'Arsenal pour ses services.

"Il veut rejoindre la Juve. Nous serions heureux de vendre Manuel à la Juve... mais ils doivent payer le bon prix, a affirmé Carnevali. Arsenal a fait une offre pour le recruter et un autre club anglais est maintenant dans la course", a-t-il ajouté.

Nedved a également abordé les rumeurs sur l'avenir de Cristiano Ronaldo, qui a été lié à un départ de la Juve ces dernières semaines.

"Ronaldo est notre joueur, il lui reste un an de contrat et nous sommes heureux de l'avoir avec nous, a-t-il déclaré Il a garanti des buts chaque année. C'est un joueur de haut niveau et nous comptons sur lui."