NEC - Telstar : la rencontre a été temporairement interrompue à la 35^e minute

Le match entre le NEC et Telstar a été temporairement interrompu samedi à la 35^e minute, alors que le score était de 0-1, surprenant l’ensemble des observateurs. En raison des conditions météorologiques extrêmes à Nimègue, il est devenu imprudent de poursuivre la rencontre, contraignant l’arbitre Jeroen Manschot à suspendre provisoirement la rencontre.

Au stade Goffert, le NEC avait pourtant démarré la rencontre pied au plancher, mettant immédiatement Telstar sous pression. Un tir lointain de Dasa avait constitué la première occasion franche, mais le gardien Koeman avait repoussé l’ouverture du score.

Peu après, Linssen a eu une occasion en or d’ouvrir le score, mais son tir est passé tout près du poteau. Les Néerlandais ont poursuivi leur domination sans pour autant concrétiser.

Contre le cours du jeu, Telstar ouvrait le score : après un centre précis de Hatenatener, Van Duijn coupait au premier poteau et poussait le ballon au fond des filets (0-1).

Après 35 minutes de jeu, la rencontre a été interrompue en raison d’un violent orage. Elle a finalement repris entre-temps.



