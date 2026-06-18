NEC reçoit une offre astronomique pour Kodai Sano : un transfert record se profile

Le TSG Hoffenheim a soumis une offre d’environ quinze millions d’euros pour s’attacher les services de Kodai Sano, selon les informations de Mounir Boualin pour SoccerNews. Le NEC étudie actuellement cette proposition.

Depuis plusieurs semaines, le club allemand suit le joueur. Il n’est toutefois pas seul sur ce dossier : le VfB Stuttgart et le PSV, entre autres, ont également coché le nom du Japonais de 22 ans.

Cette première offre, d’un montant d’environ quinze millions d’euros, émane donc désormais d’Hoffenheim. Si le NEC l’accepte, cela représentera le transfert sortant le plus cher de l’histoire du club.

Le record est pour l’instant détenu par le gardien Robin Roefs, cédé l’an dernier à Sunderland pour 10,5 millions d’euros.

Toutefois, selon des sources allemandes, le club de Nimègue réclamerait au moins vingt millions d’euros, ce qui laisse penser que l’offre actuelle sera refusée.

Outre Stuttgart et le PSV, qui n’ont pas encore déposé d’offre officielle, plusieurs clubs de Premier League, dont l’identité n’a pas été révélée, suivent également le joueur.

Le milieu de terrain japonais, arrivé au NEC en 2023, a disputé 98 matchs officiels sous les couleurs du troisième de la dernière Eredivisie VriendenLoterij.