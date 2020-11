Ndombélé croit en un retour en sélection

Tanguy Ndombélé, le milieu de terrain français de Tottenham, n’a pas abandonné l’espoir de retrouver la sélection.

Depuis juin 2019 et un match face à l’Andorre, Tanguy Ndombélé n’a plus porté le maillot de l’Equipe de . L’ex-Lyonnais a été écarté par Didier Deschamps durant toute cette période, mais il ne désespère pas à l’idée de pouvoir regagner sa confiance.

A la suite d’une entame de saison très encourageante avec sa formation des Spurs, Ndombélé s’est clairement fixé comme objectif de retrouver les Bleus. « Je suis d'accord avec le fait de gagner en régularité, a-t-il indiqué dans un entretien à BeIN Sports en référence aux attentes du sélectionneur Didier Deschamps à son propos. Il y a de très bons joueurs à mon poste. Mais je ne m'avoue pas vaincu et on verra à la fin. »

Ndombélé s’est fixé comme objectif d’intégrer la liste des 23 Tricolores pour le prochain Euro. « J'essaye de faire du mieux possible. Je suis encore en apprentissage. On veut tous aller à l'Euro. On va se donner les moyens d'y aller », a-t-il tonné.

Ndombélé compte en tout six apparitions avec l’équipe de France. La première remontant en novembre 2018. A l’époque, il se produisait encore sous les couleurs de l’OL.