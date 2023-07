Qu'est-ce que la NBA Summer League ? Où et quand regarder le premier match de Victor Wembanyama ?

Règlement, participants, dates, horaires : voici toutes les informations sur la NBA Summer League 2023.

Drafté en première position par les San Antonio Spurs le 22 juin 2023, le Français Victor Wembanyama va enfin jouer son premier match avec sa nouvelle équipe lors de la NBA Summer League. Et voici toutes les infos pratiques à connaître avant cette grande première concernant le phénomène du basket-ball.

Qu'est-ce que la NBA Summer League ?

La NBA Summer League a été créée en 2004. Il s'agit d'un tournoi de pré-saison avant la NBA.

L'édition 2023 de la NBA Summer League se déroule du 7 au 17 juillet à Las Vegas dans le Nevada. Elle regroupe les 30 franchises de la NBA qui joueront quatre matches chacune. Les quatre meilleures équipes se qualifieront ensuite pour les demi-finales puis les vainqueurs pour la finale.

Les franchises alignent à l'occasion de la NBA SUmmer League les rookies (les débutants), les sophomores (joueurs de deuxième année), les joueurs de la G-League (la ligue de développement de la NBA) et des joueurs sans contrat afin de tester des systèmes de jeu et la complémentarité des joueurs avant la saison régulière de la NBA.

Le format des matches est plus court (10 minutes contre 12 en NBA) et les joueurs peuvent commettre jusqu'à dix fautes personnelles (contre 6 en NBA).

Quel sera le premier adversaire de Victor Wembanyama avec les Spurs ?

Pour son premier match avec les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama affrontera les Charlotte Hornets.

Où et quand regarder le premier match de Victor Wembanyama en NBA Summer League ?

En France, la rencontre entre les San Antonio Spurs et les Charlotte Hornets se déroulera le samedi 8 juillet à 3 heures du matin heure française.

Le match entre les Spurs de Wembanyama et les Hornets sera diffusé en direct en France sur chaîne beIN SPORTS Max 6.

Il est possible d'accéder à beIN SPORTS via des offres d'autres chaînes comme Canal+ (via son package Canal+ Sport) et RMC Sport.

Comment suivre le premier match de Victor Wembanyama avec les Spurs en NBA Summer League en streaming ?

En France il sera possible de suivre le match San Antonio Spurs – Charlotte Hornets en streaming via l'application beIN CONNECT.