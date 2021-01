Navas, Thomas… Les réactions après Angers-PSG (0-1)

Le PSG a battu Angers sur le plus petit des écarts ce samedi (1-0). Un maigre succès dont les Franciliens se contenteront.

En déplacement à Angers, le PSG a rempli sa mission ce samedi en assurant le plein de points (1-0). Un but de Layvin Kurzawa a permis aux champions de d’assurer la victoire. La manière n’était pas au rendez-vous cependant. Les Franciliens ont été bousculés par leurs hôtes et le succès parait presque flatteur au vu du scénario du match. Cela ne les a pas empêchés d’afficher leur satisfaction au coup de sifflet final. Les Angévins, eux, ont exprimé leur amertume après avoir perdu une rencontre où ils ont été tout sauf ridicules.

Keylor Navas (gardien du PSG sur Canal+) : "Le succès, c'est le plus important ce soir, car on a su souffrir lors des moments où il fallait le faire. L'équipe a eu la patience nécessaire pour gagner les 3 points. Oui, cette partie nous rend plus forts. Ils (les Angévins) ont eu de bonnes contre-attaques, et mes coéquipiers ont fait les efforts pour être solides défensivement. Mon arrêt devant Diony ? J'étais bien positionné, j'ai voulu aider l'équipe et j'ai réussi à le faire. Pochettino ? On essaye de s'adapter aux idées du coach. On est très motivés. On essaye d'avoir un bon bloc et être bons en transition. On arrive à appliquer ses idées. Tout va bien et il faut continuer à travailler."

Leandro Paredes (milieu de terrain du PSG sur Telefoot) : "L'important c'était de gagner. On a bien joué sur un terrain compliqué et face à un adversaire tenace. C'était une équipe bien en place, qui laisse très peu d'espaces et essaye de bien contrer. L'essentiel c'était de gagner. Si tu peux bien jouer, c'est mieux, mais là en l'occurrence il fallait juste gagner."

Romain Thomas (défenseur d’Angers sur Canal+) : "Ca s'est joué à peu de choses. Comme souvent quand on tombe sur de grandes équipes. Notre gardien (Paul Bernardoni) n'a pas eu grand-chose à faire, mais on encaisse un but. C'est dommage de ne pas avoir marqué avec toutes nos situations. Navas fait un bel arrêt, mais on a aussi des occasions en première et la frappe de Bahoken en deuxième. On n'est pas loin, mais il manque encore un petit quelque chose. C'est une question d'efficacité. C'est dommage qu'on n'arrive pas à ouvrir le score, ça aurait été mérité. On savait qu'eux finiraient par marquer..."

Jesus Perez (entraîneur adjoint du PSG en conférence de presse) : "C'était difficile mais on prend les trois points. Angers est une équipe très bien organisée qui nous a posé des soucis. Kylian (Mbappé) a été important dans cette victoire. Il a tenu son rôle. On a modifié sa place en cours de match. Il a ensuite mieux attaqué les espaces. Il a moins de réussite en ce moment mais il a sa part dans ce succès. Il s'est dépensé pour l'équipe. (...) Nous étions en relation avec Mauricio (Pochettino). Il a eu également un contact avec les joueurs par vidéo avant le match. Nous aussi, nous l'avons eu avant le match puis à la mi-temps pour échanger. On a tout préparé avec Mauricio."