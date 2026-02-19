National : À Aubagne, l'éclosion de Mokrane Bentoumi

Si le championnat de National est souvent le théâtre de révélations soudaines, celle de Mokrane Bentoumi s’apparente davantage à une progression méthodique. Prêté par Le Havre cet été, le milieu offensif de 20 ans est en train de s'imposer comme l'un des animateurs majeurs de la division sous les couleurs d'Aubagne.

Un apprentissage par étapes

Formé au HAC après avoir fait ses gammes à Rouen, le jeune gaucher a très tôt côtoyé le haut niveau. Membre du groupe havrais champion de Ligue 2 en 2023, il a rapidement compris que le talent devait s'accompagner de temps de jeu pour s'exprimer.

Après un passage formateur à Villefranche la saison dernière (10 matchs, 2 buts), c’est en Provence qu’il semble avoir trouvé le cadre idéal. À Aubagne, Bentoumi bénéficie d’une confiance totale qui se traduit directement sur le terrain par une prise de responsabilités accrue dans l'animation offensive.

Aubagne

Des statistiques en nette hausse

La force de sa saison réside dans sa régularité récente. Capable de casser les lignes par sa vision de jeu, le milieu offensif a ajouté cette année une efficacité devant le but qui lui faisait parfois défaut. Son bilan comptable illustre d'ailleurs ce nouveau palier franchi : avec 5 buts et 3 passes décisives en championnat, auxquels s'ajoutent 3 réalisations en Coupe de France, il totalise déjà 8 buts toutes compétitions confondues. Cette capacité à être décisif dans les trente derniers mètres saute aux yeux ces dernières semaines, sa forme du moment étant particulièrement impressionnante avec 4 buts inscrits lors de ses 5 dernières sorties.

Entre ambition havraise et rêve de sélection

Pour le milieu franco-algérien, ce prêt à Aubagne fait office de véritable tremplin. Le Havre, qui garde un œil attentif sur ses performances, espère récupérer un joueur transformé par l'exigence du National.

Mais les ambitions de Bentoumi ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Hexagone. Performant et de plus en plus constant, le créateur aubagnais garde dans un coin de la tête la sélection algérienne. Un objectif à long terme qu’il compte bien aller chercher en continuant d’enchaîner les prestations de haut vol à l'échelon national avant, peut-être, de retrouver l'élite française.