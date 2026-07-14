National 3 : le programme complet, les groupes et les calendriers

La Serie C se prépare à lancer sa saison : le 29 juillet, la liste officielle des soixante clubs et la composition des trois poules seront dévoilées. Le 30 juillet à midi, les calendriers de la Serie C Sky Wifi 2026-27, déterminant les rencontres et les affrontements de chaque poule, seront publiés sur les réseaux sociaux de la Lega Pro. Le programme détaillé des premières rencontres, avec dates et horaires, sera publié le 31 juillet.





Dans les stades, le coup d’envoi des matchs officiels sera donné le 14 août avec la Coupe d’Italie de Série C Régionale Trenitalia, avant la première journée du championnat de Série C Sky Wifi, fixée au 21 août.





Au total, plus de 1 200 rencontres animeront soixante villes ; les buts et les actions seront diffusés dans toute l’Italie sur SkySport – avec une rencontre par week-end sur RaiSport – et en streaming sur Now.