Nasser Al-Khelaïfi ne comprend pas les polémiques autour du Mondial au Qatar

Le patron du PSG, membre du comité d'organisation de la Coupe du monde au Qatar, a défendu son pays face aux différentes attaques autour du tournoi.

Depuis plusieurs semaines, tous les yeux sont rivés sur le Qatar, qui organise actuellement la Coupe du monde, principale compétition de football.

"Les critiques contre le Qatar ? J'ai trouvé ça injuste"

Depuis l'attribution de l'organisation en 2010, le petit Etat a régulièrement été pointé du doigt en raison des 6500 ouvriers décédés sur les différents chantiers selon une enquête du Guardian, ou encore pour le désastre écologique annoncé.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à défendre son pays et l'organisation du tournoi, qui doit faire changer l'image du Qatar : "Oui, ça va beaucoup changer", a-t-il affirmé.

"La première chose à dire est que nous ne sommes pas parfaits. Les choses ont besoin d'être regardées de plus près. Beaucoup de journalistes ont changé d'opinion. Il y a 20 000 journalistes en ce moment au Qatar, combien étaient venus avant ? Deux cents peut-être. Beaucoup ont écrit sans voir. J'ai trouvé ça injuste. Si les gens critiquaient la France, sans y venir, je trouverais ça injuste aussi."

Et NAK de poursuivre : "Mais vous savez pourquoi on nous juge comme ça ? Parce que c'est le Qatar. On est un petit pays. Des gens ne peuvent pas accepter que la Coupe du monde soit organisée ici. Aujourd'hui, je suis très, très fier. Nous sommes un peuple humble, avec le coeur sur la main. Nous, les Qatariens, on a montré au monde entier ce qu'on était capables de faire."

Al-Khelaïfi en remet une couche sur le Parc des Princes

Autre sujet brûlant pour le président du PSG : le Parc des Princes, que les propriétaires du club espèrent acheter, mais se heurtent pour le moment à un refus de la mairie de Paris.

"Cela doit permettre d'augmenter les revenus et la valeur du club. Avec le stade ou sans, ce n'est pas la même chose, insiste-t-il. Après, j'ai entendu la mairie dire : ''Nasser joue avec nous.'' Non, Nasser ne joue pas.

"J'adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu, c'est le coeur du PSG. S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc. Mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible."

Le dirigeant a récemment émis 'hypothèse d'un départ, ce quoi à quoi s'opposent notamment les supporters du club, attachés à leur stade et à leur histoire.

Mais moi non plus je ne veux pas, assure Al-Khelaïfi. Je vous dis la vérité, on n'a pas le choix. Je l'ai dit à la mairie de Paris. On ne peut pas rester dans ces conditions.

"Si on peut franchir une étape, on restera. Mais on ne veut pas rester sans rien faire. La mairie devrait réfléchir à notre offre. On a déjà investi plus de 80 M€ dans le stade. La mairie a fait quoi dans le même temps ?"