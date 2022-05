L'attaquant du Napoli s'est dit fier et heureux d'avoir évolué aux cotés d'une légende du club.

L'international nigérian Victor Osimhen a rendu hommage à la légende de Naples, Lorenzo Insigne, déclarant qu'il a été un exemple pour les jeunes joueurs de ce club et qu'il sera difficile pour lui de quitter l'équipe et les fans. L'Italien de 30 ans quittera les Parthénopéens, après 15 ans de service, pour rejoindre le Toronto FC, club de Major Soccer League.

Un grand joueur ainsi qu'un grand homme

Au sein de l'équipe de Serie A, Insigne a remporté deux fois la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana, et est devenu le meilleur joueur de l'histoire du club. Osimhen a côtoyé l'attaquant depuis 2020 et mesure l'héritage que l'expérimenté italien laisse à l'équipe de Naples.

"C'est un garçon splendide. J'ai également pu le côtoyer en dehors du terrain et tout ce que je peux dire, c'est que c'est une personne sympathique", a déclaré Osimhen à Kiss Kiss Napoli. "C'était difficile pour lui de décider de quitter un club et des fans qui vous considèrent comme une légende, mais c'est un professionnel exemplaire et lui seul sait ce qui est bon pour sa carrière en ce moment", a ensuite ajouté l'ancien buteur du LOSC.

Des adieux qui s'annoncent grandioses

"Il jouera son dernier match à domicile et les fans créeront une atmosphère spéciale et un hommage pour lui. Il sera sûrement très excité. Je lui souhaite le meilleur pour sa nouvelle aventure car sa personne et sa personnalité sont un exemple pour les jeunes joueurs", a enfin conclu l'attaquant du Napoli, qui a marqué 13 buts cette saison avec le club transalpin.