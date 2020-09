Naples - Le président Aurelio de Laurentiis positif au coronavirus

Le club italien a annoncé via un communiqué officiel la positivité de son président au Covid-19. Mercredi, il avait participé à une assemblée.

À , l'actualité du jour ne concerne ni le football ni le marché des transferts, mais bien la positivité d'Aurelio De Laurentiis, le président emblématique du club, au Covid-19. C'est le club lui-même qui l'a annoncé ce jeudi matin via un communiqué de presse publié sur son site officiel.

Un membre de sa famille également touché

"Le SSC Napoli annonce que le président Aurelio De Laurentiis a été testé positif pour le Covid-19 suite au prélèvement effectué hier", écrit le club italien.De Laurentiis, hier, a participé à l'assemblée qui a décrété la création d'une société chargée de gérer les droits TV du championnat. Le média la Repubblica avait lancé l'indiscrétion sur la présence d'un président ou d'un manager infectés, qui assisteraient à la réunion malgré la présence de symptômes.

Le journaliste Franco Vanni a révélé que le positif avait dit à ses confrères qu'il ne se sentait pas si bien, un sentiment de malaise qui aurait pu être causé par le fait d'avoir mangé des huîtres. À ce stade, il est probable que cette information se référait à De Laurentiis, qui n'a pas attendu le résultat du prélèvement effectué hier, décidant quand même de participer à l'assemblée. Les autres présidents ne seraient informés qu'après 20 heures.



Mercato - Olivier Giroud n’a pas rejoint l’OL à cause de Benzema

Plus d'équipes

La Gazzetta dello Sport écrit qu'un membre de la famille de De Laurentiis serait lui aussi positif. Les joueurs de Naples, Gattuso et son staff, ont été soumis à l'écouvillon il y a deux jours au plus tard et le résultat a été négatif. On ne peut cependant pas exclure que maintenant l'équipe soit isolée, même si demain un match amical est prévu au San Paolo contre Pescara. Force est de constater qu'au vue des récentes informations, celui-ci pourrait bien être annulé...