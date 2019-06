Naples, Koulibaly incertain sur son futur : "Je ne sais pas si je vais rester"

Courtisé par les deux clubs de Manchester, l'international sénégalais ne sait pas de quoi son avenir sera fait et n'a pas fermé la porte à un départ.

Kalidou Koulibaly est un joueur très demandé sur le marché des transferts. L'international sénégalais, véritable roc de la défense de , est régulièrement annoncé sur le départ tant son profil plaît dans les plus grands clubs européens. Kalidou Koulibaly a déjà été annoncé par le passé dans le viseur du mais c'est surtout en que son nom est très souvent cité et notamment du côté de .

Actuellement à la avec le Senegal, Kalidou Koulibaly serait dans le viseur de Manchester United mais aussi de , qui aurait déjà avancé dans la quête d'un défenseur central en formulant une offre pour Harry Maguire. Si l'international sénégalais a refusé d'alimenter les spéculations concernant son avenir et un éventuel départ de Naples, il n'a pas également été en mesure d'assurer qu'il allait rester chez les Partenopei la saison prochaine.

"Je ne veux pas parler du futur"

"Je ne sais pas si je serai toujours à Naples l'année prochaine, je pense que oui. Mais j'ai pour jouer objectif de jouer la Coupe d'Afrique des Nations et après cela, je retournerai à Naples. Tout le monde parle de moi, mais je ne parle que du , car c’est mon objectif aujourd’hui et je veux réaliser quelque chose de grand avec le Sénégal", a confessé le défenseur central après la victoire des Lions de la Téranga contre la Tanzanie ce dimanche.

"Je ne veux pas parler de mon avenir aujourd'hui, je préfère parler du Sénégal. Le Sénégal a réalisé quelque chose de grand aujourd'hui. Je suis à 200% avec le Sénégal et à 200% avec les 15 millions de Sénégalais. Je suis détendu, je veux me concentrer sur la Coupe d'Afrique des Nations et après quand je vais retourner à Naples, nous verrons ce qui se passe", a ajouté le défenseur central de 28 ans passé par le .

Une chose est sûre, si Kalidou Koulibaly ne semble pas prêt à forcer un départ de Naples, le club italien de son côté se montrera dur en affaires avec les potentiels prétendants pour son meilleur défenseur. Naples a d'ores et déjà refusé des offres importantes pour le Sénégalais par le passé et devrait demander environ 100 millions d'euros pour accepter de laisser filer son défenseur central titulaire lors du marché estival.