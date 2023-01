Naples - Juventus : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Napoli - Juventus : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Dans un Stade Diego Armando Maradona survolté, Naples a une occasion en or de frapper un grand coup dans la course au titre en Serie A. Ce vendredi soir, le Napoli, premier avec quarante quatre points en dix-sept matches reçoit son dauphin, la Juventus, trente sept points au classement. Les calculs sont simples : une victoire donnerait dix points d'avance à Naples tandis qu'une défaite relancerait totalement le championnat puisque la Juventus reviendrait à quatre points.

La Juve revient de loin

Il y a encore quelques semaines il était difficile d'imaginer ce match du 13 janvier être un choc entre le premier et le deuxième de Serie A tant la Juventus était loin de ses standards habituels et décevait, mais malgré un début de saison compliqué et une élimination en Ligue des champions, la Vieille Dame a fait le dos rond et a enchaîné huit succès consécutifs depuis sa défaite à Milan début octobre.

Naples de son côté marche sur la Serie A depuis le début de saison et a même terminé la première partie de saison pré Coupe du monde sans la moindre défaite en championnat. Les Napolitains ont connu une rentrée un peu plus compliquée avec un choc d'entrée, perdu, face à l'Inter Milan, mais ont repris leur bonnes habitudes avec une belle victoire sur la pelouse de la Sampdoria.

Naples doit assumer son nouveau statut

Les hommes de Luciano Spalletti ont toutes les cartes en main pour mettre fin à vingt trois ans de disette en Serie A en fin de saison, mais pour ça, il va falloir assumer son statut de favori au titre et cela passe par une victoire face à un concurrent direct à domicile. Qui plus est, un concurrent direct largement diminué puisque Massimiliano Allegri va devoir se creuser les méninges pour composer un onze de départ compétitif.

Le technicien italien va devoir se passer de quatre titulaires habituels dont son meilleur buteur Dusan Vlahovic et son capitaine Leonardo Bonucci. Il pourra cependant compter sur Arkadiusz Milik qui va revenir à Naples pour la première fois depuis son départ et le Polonais aura très certainement à coeur de briller face à son ancien public. Certes, la saison est encore longue en Serie A, mais ce choc entre Naples et la Juventus donnera déjà un bel indicatif de la tournure que va prendre la course au titre dans le championnat italien.

Horaire et lieu du match Naples - Juventus

Ville : Naples

Naples Stade : Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona Heure : 20:45 UTC+1 (heure française) / 19:45 GMT / 20:45 UTC+1 (BST) / 14:45 EST / 11:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir Napoli - Juventus ?

Naples-Juventus

Serie A

Vendredi 13 janvier

20h45 sur beIN Sports 1

Stream : MyCanal, beIN Connect

Prise d'antenne : 20h40 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal pour les détenteurs du pack sport.

Série actuelle du Napoli et de la Juventus

Naples : VDDDV



Juventus : VVNVV

Les blessés et absents de Naples et de la Juventus :

Luciano Spalletti a l'ensemble de son effectif à sa disposition pour le choc face à la Juventus.

Ce n'est pas le cas de Massimiliano Allegri qui est privé de plusieurs éléments majeurs. Paul Pogba, dont certains espéraient le retour pour cette rencontre, n'est pas encore apte à jouer, tandis que Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci, Mattia De Sciglio, Mohammed Ihattaren, Kaio Jorge et Daouda Peeters sont blessés et forfaits pour la rencontre. Juan Cuadrado, de retour de blessure, est incertain.

Les équipes probables

XI de départ du Napoli : Meret - Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Rui - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

XI de départ de la Juventus : Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kostic - Di Maria - Milik.