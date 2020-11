Naples inflexible sur le prix de Koulibaly

Les Reds de ont désespérément besoin d’un défenseur central actuellement en raison de la cascade de blessés dont ils pâtissent dans ce secteur. Parmi leurs cibles figurent notamment Kalidou Koulibaly, le joueur de .

Liverpool ne bénéficiera cependant d'aucune réduction de prix s’il venait à passer à l’offensive pour l’arrière sénégalais. C’est ce que suggèrent les dernières rumeurs qui émanent d’ .

D’après le média Area Napoli, le président des Partenopei, Aurelio De Laurentiis, n’entend toujours pas libérer son joueur vedette pour un montant inférieur à 70M€. Malgré la crise sanitaire et les problèmes financiers qui en résultent, il n’est absolument pas question de brader cet élément.

Si ce dossier ne se concrétise, les champions d’ pourraient accélérer sur les autres pistes qu’ils ont. Le Français Dayot Upamecano ( ) et le Colombien Davinson Sanchez ( ) figurent également dans leur viseur.

