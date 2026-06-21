Naples, coup de cœur pour la Juve : Manna vise Sorloth

Le Napoli cherche un avant-centre. Un véritable remplaçant de Hojlund, capable de faire bien plus que simplement assurer l’interim. Le premier nom sur la short-list de Manna se nomme Alexander Sorloth, profil jugé idéal pour compléter l’attaque que Massimiliano Allegri façonnera la saison prochaine. Des contacts ont déjà été établis pour évaluer l’état d’avancement des discussions avec la Juventus, mais aussi avec d’autres clubs.





Plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid, ont déjà sondé l’attaquant norvégien. Si le prix est juste, il pourrait partir et Naples souhaite obtenir une voie prioritaire pour éviter toute concurrence.