Naples cible Emerson Palmieri

Napoli aurait entamé les discussions avec en vue d’un éventuel transfert d’Emerson Palmieri, selon ce que rapporte La Repubblica.

L’entraineur des Partenopei, Gennaro Gattuso, a fait du recrutement d’un arrière gauche sa priorité pour le mercato de janvier, et Palmieri ferait l'affaire.

Il y aurait donc eu un contact établi avec Chelsea et les Londoniens seraient ouverts à la perspective d'un accord vu que le joueur n’entre pas vraiment dans les plans de Frank Lampard.

Emerson connait très bien la puisqu’il a évolué par le passé à l’ .

