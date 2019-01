Naples, Aurelio De Laurentiis nie une offre du PSG pour Allan

Aurelio De Laurentiis, président de Naples, a nié une éventuelle offre du Paris Saint-Germain pour son milieu de terrain brésilien, Allan.

Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain est à la recherche d'un, voir même deux, milieu de terrain pendant le mercato hivernal. Plusieurs dossiers sont suivis de près par le champion de France en titre qui doit multiplier les pistes afin de ne pas rester sans aucun renfort à la fin du mois de janvier. D'autant plus qu'avec la blessure de Marco Verratti et le fait d'avoir écarté Adrien Rabiot qui ne souhaite pas prolonger avec le PSG, les Rouge et Bleu doivent absolument recruter.

Une des pistes évoquée par la presse française et européenne se nomme Allan. Le milieu de terrain brésilien a l'avantage d'être bien connu par le club de la capitale puisqu'il a joué un bien vilain tour au champion de France en titre en étant très performant sur la double confrontation contre Naples. Néanmoins, le Paris Saint-Germain n'a pour le moment pas encore formulé d'offre formelle au club italien pour recruter le milieu de 28 ans.

De Laurentiis ouvert aux négociations

En effet, au micro de RMC Sport, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a nié avoir reçu une quelconque offre du Paris Saint-Germain pour Allan sans pour autant fermer la porte à une possible négociation : "Je n'ai pas reçu d'offre. Nous sommes très amis, les deux clubs se parlent toujours pour d'autres occasions. S'il y a une occasion, on verra".

En revanche, très expérimenté sur le marché des transferts, le président de Naples n'a bien évidemment dévoilé aucun montant afin de faire monter les enchères en fonction de la première offre du PSG : "On achète toujours les joueurs pour les garder chez nous. Mais s'il y a des situations faisables pour les deux clubs, nous verrons. Je ne parle jamais de fric, le fric c'est chic".

Outre, la piste Allan, le PSG a coché trois autres noms pour renforcer son milieu de terrain : Julian Weigl (Dortmund), Leandro Paredes (Zenith), Idrissa Gueye (Everton). La priorité irait au dernier cité déjà passé par la Ligue 1, du côté de Lille. Le temps est compté pour le club de la capitale qui dispose désormais de moins de dix jours pour enregistrer l'arrivée d'une recrue dans l'entrejeu afin d'être armé pour jouer sur tous les tableaux.