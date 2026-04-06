Le Napoli a remporté une victoire décisive contre le Milan sur le score de 1-0, ce lundi, lors de la 31e journée du championnat italien.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par l'ailier italien Matteo Politano à la 79e minute, profitant d'une erreur de Davide Bertolacci, le défenseur latéral de Milan, sur un contre.



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Avec cette victoire, Milan s'éloigne de la course au titre de champion d'Italie, reculant à la troisième place avec 63 points, à 9 points de l'Inter, leader du classement, à 7 journées de la fin du championnat.

Naples, quant à lui, remonte à la deuxième place avec 65 points, mais ses chances de rattraper l'Inter Milan restent minces.

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victoire de Naples est survenue malgré les absences notables de Rasmus Hoiland, Romelu Lukaku, David Neres, Antonio Vergara, Giovanni Di Lorenzo et Amir Rahmani.

Par ailleurs, la Juventus a réussi à s'imposer 2-0 face à Gênes lors de la même journée, permettant aux Bianconeri de se hisser à la cinquième place avec 57 points, à un point de Côme, quatrième et qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine.



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