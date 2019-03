Naples, Ancelotti ferme la porte à un départ de Koulibaly

L'entraîneur italien s'est montré très ferme concernant l'avenir de son défenseur central sénégalais.

Comme chaque été ou presque, Kalidou Koulibaly va voir son nom annoncé un peu partout en Europe. Le défenseur sénégalais plaît énormément en et notamment à , mais a aussi vu son nom lié récemment au , en pleine reconstruction. Néanmoins, ne le laissera pas partir aussi facilement, d'autant plus que son entraîneur compte bel et bien sur lui pour la saison prochaine.

Dans un entretien accordé à la Repubblica, Carlo Ancelotti s'est montré ferme concernant ses cadres : "Les grands noms resteront (la saison prochaine). J’ai une équipe très bien structurée avec une marge de progression. Notre colonne vertébrale est solide: deux gardiens de but précieux, une défense fiable avec un phénomène comme Koulibaly, un milieu de terrain bien structuré avec Allan, Zielinski et Fabian Ruiz, des pions essentiels en attaque".

"Koulibaly ne bougera pas"

"Nous sommes voués à nous développer avec des investissements ciblés et en harmonie avec le club. Les grands noms resteront, Naples ne sera pas obligé de vendre et de réaliser des plus-values. Et Koulibaly ne bougera pas", a ajouté l'ancien entraîneur du Real Madrid affirmant donc au passage son désir de conserver coûte que coûte son défenseur sénégalais qui risque de faire des émules au cours de l'été.

En février dernier, au micro de Raï Sport, Kalidou Koulibaly avait entretenu le mystère concernant son futur : "Mon avenir ? Je ne sais pas si je suis l’un des meilleurs défenseurs. J’essaie toujours de donner le meilleur. Depuis que je suis ici, j’essaie toujours de grandir avec le Napoli. J’ai beaucoup de motivation pour continuer et je veux le faire. Je suis heureux que de nombreuses équipes me suivent, mais je veux démontrer sur le terrain que je suis au plus haut niveau et je veux le montrer à l’avenir",

Carlo Ancelotti était, d'ores et déjà, convaincu au mois de février de la volonté de l'international sénégalais de poursuivre sa route avec Naples et ce en dépit des insultes racistes dont il avait été victime face à l' . Arrivé à Naples en 2014, Kalidou Koulibaly est devenu une valeur sûre de l'effectif des Partenopei et s'il était amené à être vendu, nul doute que Aurelio de Laurentiis en obtiendrait un très bon prix.