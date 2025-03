Nantes - Strasbourg : Diffusion TV et en clair, streaming gratuit et compos

Nantes et Strasbourg seront aux prises dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 25e journée de Ligue 1 se poursuit avec des matchs toujours décisifs. Ce nouvel épisode du championnat va s’achever ce dimanche avec des affiches très intéressantes au programme. Parmi elles, un duel alléchant à suivre entre le FC Nantes et le RC Strasbourg, deux équipes aux destins opposés cette saison.

Nantes en danger

La lutte pour le maintien reste au centre des préoccupations du FC Nantes. Actuellement 14e de Ligue 1, les Canaris (24 pts) ne disposent que d’une avance de quatre points sur la zone de barrage, une marge inquiétante après leur revers sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (2-0). Ce coup d’arrêt intervient pourtant après un succès encourageant contre Lens (3-1), mais la dynamique nantaise demeure fragile : trois défaites sur les quatre dernières journées. Pourtant, en début d’année, les hommes d’Antoine Kombouaré semblaient retrouver des couleurs avec une série de cinq matchs sans défaite en Ligue 1. Un élan qui s’est brutalement stoppé mais qu’ils devront retrouver assez vite afin d’éviter un fiasco en fin de saison.

Strasbourg impressionne et rêve d’Europe

De son côté, Strasbourg continue de surprendre. Après avoir fait tomber Montpellier (2-0) et Lens (0-2), le Racing a confirmé sa solidité défensive en décrochant un nul face à Brest (0-0), avant de renouer avec la victoire en s’imposant à Auxerre (0-1). Avec quatre clean-sheets consécutifs et dix points pris sur douze possibles, le club alsacien (7e, 37 pts) se rapproche sérieusement du top 6, synonyme de qualification européenne ou d’accès aux tours préliminaires. En pleine confiance, Strasbourg s’impose comme l’une des formations les plus en forme du championnat à l’heure actuelle.

Horaire et lieu du match

Nantes – Strasbourg

25e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Beaujoire

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Nantes – Strasbourg

Nantes : Lopes - Coco, Pallois, Castelletto, Cozza - Augusto, Chirivella, Lepenant - Abline, Mohamed, Simon.

Strasbourg : Petrovic - Doué, Doukouré, Sarr - Bakwa, Lemaréchal, Santos, Barco - Nanasi, Mara - Emegha.

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes – Strasbourg ?

La rencontre entre le FC Nantes et le RC Strasbourg sera à suivre ce dimanche 9 mars 2025 à partir de 17h 15 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.