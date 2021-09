Nantes se déchaine, Montpellier résiste… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres de la 6e journée de Ligue 1 se sont jouées cet après-midi. Elles ont notamment vu Nantes laminer Angers.

Après le palpitant derby du sud entre Nice et Monaco, quatre autres rencontres de championnat se sont disputées ce dimanche à partir de 15h. Nantes a fait une belle impression en infligeant à son voisin angévin son premier revers de la saison (4-1). Troyes pensait aussi l’emporter contre Montpellier, mais a concédé un but vers la fin. Les deux autres rencontres se sont également soldées sur des score de parité. Clermont a partagé les honneurs avec Brest (1-1), tandis que Reims a été tenu en échec par Lorient (0-0).

Les Canaris étaient pressés

L’ESTAC de Laurent Battles croyait tenir son deuxième succès d’affilée. Une semaine après avoir disposé de Metz, le promu menait contre Montpellier et en ayant un homme de plus sur le terrain. L’expérimenté Yoann Touzghar avait ouvert le score à la 37e et le score de 1-0 est resté de mise jusqu’à la 87e. C’est le moment qu’a choisi l’inévitable Téji Savanier pour sortir de sa boite et placer une frappe limpide dans la surface et synonyme d’égalisation. Le MHSC s’en est donc sorti de justesse.

Pour voir des buts ce dimanche il fallait se rendre au Stade Raymond Kopa. L’opposition entre Angers et Nantes a été très animée. Les deux formations ont joué sans calculs et cela a donné lieu à une partie très plaisante. Le SCO aurait peut-être mieux fait de se montrer plus prudent défensivement. Après six minutes de jeu, les locaux étaient déjà menés de deux buts, avec des réalisations signées Girotto et Blas. Ils ont bien tenté de se rattraper dans la foulée, mais la réduction du score de Traoré a été suivie par un troisième but des Canaris, marqué par Kolo Muani. L’équipe de Kombouaré a resserré le verrou derrière après afin d’assurer son deuxième succès de la saison. En fin de match, elle s’est même offert le luxe de corser l’addition avec le doublé de Blas.

Clermont s’en sort bien

Après la gifle essuyée à Paris la semaine dernière, Clermont espérait repartir du bon pied lors de la réception de Brest. La formation de Gastien s’est cependant retrouvée à dix en début de seconde période et il lui était alors difficile de viser mieux qu’un nul. C’est le fils du coach qui s’est fait indiquer le chemin des vestiaires. Avec un homme en moins, le promu a quand même réussi à égaliser par Rashani, après l’ouverture du score de Chardonnet.

Le dernier match a mis aux prises Reims à Lorient. Il n’y avait rien à signaler dans cette rencontre, avec seulement cinq tirs cadrés en 90 minutes de jeu. Les deux formations, qui comptent seulement un revers depuis l’entame de la saison, se maintiennent dans le milieu de tableau à la faveur de ce résultat.

La journée va se poursuivre avec le duel entre l’OM et Rennes au Stade Vélodrome. Enfin, dans la soirée, le choc PSG – OL ponctuera cette levée de championnat.