Nantes - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nantes et Rennes s’affrontent samedi pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

-Après une semaine mouvementée par les Coupes européennes, la Ligue reprend son envol ce weekend. Le championnat français aborde en effet sa 30e journée avec des affiches tout aussi importantes. L’une des rencontres prévues au programme oppose le FC Nantes au Stade Rennais ce samedi. Deux équipes aux ambitions différentes en cette fin de saison.

Nantes – Rennes, le match de la peur

14e de Ligue 1, Nantes (31pts) joue avec la peur au ventre en cette fin de saison. Les Canaris n’a toujours pas validé son maintien et pourrait se rapprocher encore plus de la zone rouge en cas de défaite samedi. Même si les hommes d’Antoine Kombouaré restent sur une victoire face au Havre (0-1), ces derniers ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs dans l’élite. Pas de bon augure pour Nantes qui a besoin de gagner pour se donner d’air. Chose qui sera surtout compliqué face à Rennes même si ce dernier non plus ne traverse pas une bonne période actuellement.

De son côté, Rennes n’est pas dans une très bonne dynamique ces dernières semaines. Le club breton est en effet sur une série de trois défaites consécutives en Ligue 1. Pourtant, Rennes (10e, 39pts) nourrit toujours des espoirs en vue d’une qualification européenne. Pour cela, il faudra bien que les hommes de Julien Stéphan recommence à gagner pour rester dans la course. Une défaite contre Nantes pourrait mettre fin définitivement aux espoirs des Rennais. Toutefois, le club breton a les armes pour s’imposer face aux Canaris même s’il ne faut pas sous-estimer ces derniers.

Horaire et lieu du match

Nantes – Rennes

30e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Beaujoire

A 17h française

Les compos probables du match Nantes - Rennes

Nantes : Lafont – Amian, Castelletto, Pallois, Duverne – Moutoussamy, Chirivella – Mollet, Sissoko, Traoré – Mohamed

Rennes : Mandanda – G. Doué, Omari, Theate, Wooh – Bourigeaud, Santamaria, Blas, D. Doué – Gouiri, Kalimuendo

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes - Rennes ?

La rencontre entre le FC Nantes et le Stade Rennais sera à suivre ce samedi 20 avril 2024 à partir de 17h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe.