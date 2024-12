Nantes - Rennes : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos

Un derby breton est au programme ce dimanche pour le compte de la 14e levée de Ligue 1. Nantes croise le fer avec Rennes.

Le FC Nantes reçoit le Stade Rennais ce dimanche dans un duel crucial entre deux équipes bretonnes aux trajectoires compliquées cette saison. Actuellement 17e au classement, les Canaris cherchent désespérément à sortir de la zone rouge après une série de contre-performances inquiétantes. Avec seulement 11 points en 13 matchs, l’équipe d’Antoine Kombouaré doit impérativement se relancer, notamment à domicile, où elle a peiné à convaincre. Leur dernière victoire remonte à plusieurs semaines, augmentant la pression sur ce derby.

Nantes et Rennes, même combat

De son côté, Rennes, 12e avec 14 points en 13 matchs, traverse également une période difficile. Après un début de saison prometteur, les Rennais peinent à retrouver leur rythme et accumulent les résultats en dents de scie. Il y a eu la balade en terre stéphanoise la semaine dernière (5-0) mais elle n'est pas très significative. Une victoire à Nantes pourrait être le déclencheur dont l’équipe de Jorge Sampaoli a besoin pour repartir de l’avant et se rapprocher de la première moitié de tableau.

Ce derby, toujours électrique, prend donc une importance particulière cette saison. Entre la quête de points vitaux pour le maintien et l’envie de renouer avec la victoire, les enjeux s’annoncent majeurs dans une Beaujoire qui espère voir ses protégés se sublimer.

Horaire et lieu du match

14e journée de Ligue 1

Stade de La Beaujoire (Nantes)

A 17h, heure française

Nantes – Rennes

Les compos probables de Nantes – Rennes

Nantes : Carlgren ; Amian, Castelleto, Zézé, Pallois, Cozza ; Lepenant, Chirivella, D. Augusto ; Abline, Simon.

Rennes : Mandanda ; Hateboer, Ostigard, M. Faye ; James, Matusiwa, Assignon, Nagida ; Blas, Kalimuendo, Gouiriz.

Sur quelle chaine suivre le match Nantes - Rennes

La rencontre entre Nantes et Rennes sera à suivre ce dimanche 08 décembre 2024 à partir de 17h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.