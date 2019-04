Nantes-PSG (3-2), Thomas Tuchel : "On peut s'estimer heureux de ne pas perdre 4 ou 5-1"

L'entraîneur parisien n'a pas cherché d'excuses à ses joueurs après la défaite du PSG ce mercredi à Nantes (3-2) en match en retard de la 28e journée.

Très remanié, le PSG a rendu une vilaine copie mercredi à , concédant une défaite logique (3-2) alors qu'il lui fallait une victoire pour être sacré Champion de . Une prestation qui n'a pas du tout plu à Thomas Tuchel. L'entraîneur parisien ne cherchait pas d'excuses à ses joueurs après la rencontre.

"On a très mal joué, Nantes a mérité de gagner. On peut même s'estimer heureux de ne pas perdre 4 ou 5-1. C'est facile d'analyser cette rencontre. Je ne sais pas si nous sommes en crise. C'est la réalité. C'était un très mauvais match. On peut faire des erreurs et défendre les joueurs si on joue avec la bonne mentalité, qu'on a faim et qu'on joue notre football. Mais là, ce n'est pas possible", a déclaré l'entraîneur allemand.

Il a également lâché : "Je suis réaliste, je regarde la performance, tactiquement et techniquement, mais je ne fais pas l'interprétation qu'on a lâché. Quand on joue pour le PSG, c'est nécessaire de jouer tous les trois jours, de montrer nos qualités, et on ne l'a pas fait aujourd'hui."

"La situation est très difficile depuis des semaines", a-t-il précisé avant de conclure à propos d'un éventuel retour de Neymar contre Monaco dimanche : "Beaucoup de choses sont possibles, mais je ne peux pas savoir."

Benjamin Quarez, au Stade de La Beaujoire.