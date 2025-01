Nantes - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nantes reçoit Monaco dans un duel crucial entre lutte pour le maintien et ambition européenne. Tension et enjeux majeurs à la Beaujoire ce soir.

Ce vendredi soir, le Stade de la Beaujoire sera le théâtre d’un affrontement crucial entre Nantes et Monaco, deux équipes aux dynamiques contrastées. Pour les Canaris, en difficulté cette saison, l’objectif est clair : sortir de la zone rouge et relancer une campagne de Ligue 1 jusque-là moribonde.

Nantes : une lueur d'espoir à confirmer

Malgré une saison compliquée, Antoine Kombouaré semble avoir évité la guillotine grâce à des performances encourageantes. Un nul valeureux contre le PSG au Parc des Princes et un autre point arraché face à Lille montrent que les Canaris ont encore de la ressource. Cependant, avec une seule victoire en 13 rencontres et seulement 15 points pris cette saison, Nantes n’a plus de temps à perdre.

La victoire contre Rennes (1-0) lors de leur dernier match à domicile offre un mince espoir : décrocher deux succès consécutifs à la Beaujoire, une première en 16 mois. Toutefois, face à une équipe monégasque solide et efficace, la tâche s’annonce herculéenne. L’histoire récente entre ces deux équipes est également peu favorable à Nantes, qui reste sur quatre rencontres sans victoire contre les hommes de la Principauté. Cependant, les nombreux buts marqués dans leurs affrontements directs (23 lors des cinq derniers matchs) laissent espérer un duel spectaculaire.

Monaco : rebondir après des désillusions

Du côté de Monaco, la situation est loin d’être idéale. Après un bon début de saison, l’équipe d’Adi Hutter peine à maintenir le cap. Deux défaites récentes contre le PSG, en championnat et en Trophée des Champions, ont terni leur bilan. Avec seulement deux victoires sur leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues, Monaco doit réagir pour ne pas perdre du terrain dans la course à l’Europe.

Trois points seraient précieux pour rester dans le top 4, mais un faux pas face à Nantes pourrait permettre à Lille, Nice ou Lyon de les déloger. Malgré tout, Monaco peut s’appuyer sur un historique favorable face à son adversaire du jour, avec une seule défaite en 22 confrontations en Ligue 1.

Ce duel s’annonce décisif pour les deux équipes : pour Nantes, une victoire serait une bouffée d’air frais, tandis que pour Monaco, elle est nécessaire pour ne pas sombrer dans le doute.

Horaire et lieu du match

Vendredi 10 janvier 2025

17e journée de Ligue 1

A 19h, heure française

Stade de La Beaujoire (Nantes)

Nantes – Monaco

Les compos probables de Nantes - Monaco

Nantes : A. Lopes; Cozza, Pallois, Zézé, Castelleto, Amian ; Augusto, Lepenant, S. Thomas, Simon ; Albine.

Monaco : Kohn; Singo, Kehrer, Vanderson, Caio Henrique ; Zakaria, L. Camara, Minamino ; Akliouche, Ben Seghir, Embolo.

Sur quelle chaine suivre le match Nantes - Monaco

La rencontre entre Nantes et Monaco sera à suivre ce vendredi 10 janvier 2025 à partir de 19h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

