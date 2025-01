Nantes - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Nantes et Lyon seront aux prises dimanche pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 19e journée du championnat français se poursuit avec de nouvelles rencontres intéressantes. Ce dimanche, on aura droit à l’un des chocs les plus attendus en Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes. Deux équipes qui tâtonnent depuis plusieurs semaines.

Nantes joue sa survie

Les choses ne vont toujours pas mieux pour Nantes qui réalise une campagne délicate cette saison. 16es de Ligue 1, les Canaris (17 pts) peinent à faire de bons résultats dans cet exercice. Les hommes d’Antoine Kombouaré sont d’ailleurs sur une série de quatre matchs sans victoire (3 nuls, 1 défaite) toutes compétitions confondues. Nantes a donc besoin d’engranger assez de points afin de s’éloigner de la zone rouge. Contre une équipe de l’OL en plein doute, l’occasion pourrait être la bonne pour les Canaris.

L’OL doit se réveiller

Après une première partie de saison remarquable, Lyon a levé le pied depuis de l’année. A l’instar des Canaris, les Gones n’ont également remporté aucune de leurs quatre dernières sorties toutes compétitions confondues (3 nuls, 1 défaite). Des résultats décevants qui pourraient éloigner l’OL (6e, 29 pts) des places européennes en cas d’une nouvelle contre-performance. Les hommes de Pierre Sage savent donc qu’ils n’ont pas droit à l’erreur contre Nantes, dimanche.

Horaire et lieu du match

Nantes - OL

19e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Beaujoire

A 17h15, heure française

Les compos probables du match Nantes - OL

Nantes : Lopes – Amian, Castelletto, Pallois, Cozza – Augusto, Chirivella, Lepenant – Thomas, Abline, Simon

Lyon : Perri – Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico – Veretout, Matic, Tolisso – Cherki, Lacazette, Fofana

Sur quelle chaîne suivre le match Nantes - OL ?

La rencontre entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 26 janvier 2025 à partir de 17h15 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.