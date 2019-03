Nantes-Lille 2-3, le LOSC se relance après une belle remontada

Après un match très plaisant, Lille s'est offert le scalp du FC Nantes après une belle remontada et se relance après sa défaite face à Monaco.

Vaincu à domicile par (0-1) juste avant la trêve internationale, le LOSC devait rebondir face à des Nantais qui ne sont pas loin d'assurer leur maintien. Voilà pour les enjeux de cette rencontre.

À la demie-heure de jeu, Jonathan Bamba s'écroule dans la surface, fauché par Diego Carlos. L'arbitre désigne alors le point de penalty, mais la décision est révoquée après consultation de la VAR. s'offrira une belle opportunité quelques instants plus tard. Décalé par Evangelista dans la profondeur, sur le flanc gauche, Lucas Lima effectue un centre en retrait pour la reprise pied gauche non cadrée d'Eysseric.

Peu avant le repos, une reprise pied gauche de Nicolas Pépé passe au ras du montant gauche, mais les deux équipes rentrent aux vestiaires avec un tableau des scores inaltéré. Le score changera à la 51e minute cependant. À la suite d'un service de Fabio, Coulibaly s'écroule dans la surface après avoir été retenu par le maillot par Çelik et Eysseric transforme le penalty du droit pour le 1-0. Deux minutes plus tard, Nantes double la mise.

Mis en orbite sur le flanc droit, Fabio effectue un joli centre en retrait en direction de la tête croisée de Coulibaly qui ne laisse aucune chance à Maignan. 2-0. Les affaires semblent mal engagées pour le LOSC, qui réagira néanmoins à l'heure de jeu. Sur un ballon venu de la droite, Soumaoro prolonge du crâne à destination de Leão qui marque du droit. Sur sa lancée, le LOSC égalise six minutes plus tard sur un pénalty réussit de Pépé, puis prend l'avantage dans la foulée avec un rush de Pepe qui fait des vagues dans la surface adverse avanrt de servir Bamba qui pousse le cuir dans le but vide pour le 2-3.

Nantes peut maudire son laxisme défensif après avoir mené 2-0, mais obtiendra un pénalty à dix minutes du terme. Eysseric ne convertit pas son penalty néanmoins et les Nantais s'inclinenent face à de courageux et opportunistes lillois. 3-2, le score final.