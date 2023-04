Nantes, le tacle déguisé de Kita après la qualification

Waldemar Kita s'est fendu d'une sortie médiatique dont il a le secret, après la qualification du club pour la finale de la Coupe de France.

Tenant du titre, le FC Nantes a réalisé une petite prouesse en se qualifiant une nouvelle fois pour la finale de la Coupe de France, mercredi soir. Les Canaris ont livré une prestation séduisante pour faire chuter l'Olympique Lyonnais (1-0), grâce à un but splendide de Ludovic Blas.

Kita taquine encore Kombouaré

Dans l'euphorie de cette victoire, Waldemar Kita a pris la parole. Et une fois de plus, le président du FC Nantes n'a pas hésité à jouer au chat et à la souris avec son entraîneur Antoine Kombouaré - les deux hommes n'entretenant pas les meilleurs relations du monde.

Pour Kita, ce succès n'est pas l’œuvre du seul Kombouaré. En soulignant l'importance des autres membres du staff, le dirigeant a dévoilé le fond de sa pensée.

"Il ne faut pas personnifier ou individualiser cette victoire. Ce qui est très important, c'est aussi tout le staff, la direction qui donne tous les moyens pour que ça marche et qu'on foute la paix à tout le monde du moment qu'on est respecté... Ce groupe, c'est la direction qui l'a choisi. C'est un travail collectif, mais pas une seule personne", a lancé Kita dans des propos accordés à beIN SPORTS.