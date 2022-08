Nantes : Kombouaré veut des recrues "en urgence"

L'entraîneur nantais veut voir ses meilleurs joueurs rester au club, et espère des renforts d'ici la fin du mercato.

Nantes a concédé le match nul face à Lille, vendredi soir en ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. Un résultat qui n'arrange guère les Canaris, qui ne savent pas encore précisément à quoi ressemblera leur effectif pour la saison.

"Je veux zéro départ"

Ludovic Blas (vers Lille, justement) et le buteur du soir Moses Simon pourraient en effet partir.

"Je vais être très clair avec vous. Aujourd'hui je ne veux zéro départ, il me faut surtout des arrivées. Le groupe souhaite des arrivées. C'est dans notre intérêt à tous", a martelé Antoine Kombouaré après le coup de sifflet final.

"On a suffisamment discuté et on sait qu'aujourd'hui il faut surtout des renforts. Je n'ai pas envie que mon équipe s'affaiblisse."

Le technicien nantais a également évoqué le cas de ses deux attaquants : "Vous l'avez vu ce soir, on n'a que quatre attaquants, avec Evann Guessand et Mostafa Mohamed, donc il faut les garder et travailler pour avoir des renforts. Oui c'est une urgence aujourd'hui, c'est très clair."

"Quand tu ne tues pas le match..."

Concernant l'analyse de la rencontre, Kombouaré regrette que son équipe n'ait pas doublé la mise après être parvenue à ouvrir le score.

"Tu as le sentiment que tu peux marquer un deuxième but et gagner mais à l'arrivée, il a fallu un grand Alban Lafont auteur de plusieurs parades pour éviter la défaite", a-t-il reconnu.

"On a mis beaucoup de forces, d'engagement, d'énergie en première période car on savait qu'ils démarraient fort. On a fait mal à cette équipe de Lille, mais ils ont tenu.

"On n'a pas été capable de tenir le score et surtout le ballon pour gérer le tempo. On a pris un but logiquement même si on dispose encore de deux occasions.

"Physiquement, pour en avoir discuté avec quelques joueurs, on a eu du mal. Quand tu ne tues pas le match, tu restes à la merci."