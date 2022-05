Nantes - Kombouaré : "On a du mal à y croire"

Un penalty de Ludovic Blas aura suffi à leur bonheur. Dans une finale longtemps indécise, les Nantais ont fait la différence dès le retour des vestiaires, avant de maîtriser les vélléités niçoise. Pour le plus grand bonheur du peuple jeune et vert.

"Il y a un an, on pouvait creuver en Ligue 2"

Une émotion immense pour un club qui a connu des moments particulièrement difficiles ces dernières saisons.

"Il fallait rester fort, malgré la pression de l'enjeu, nous qui venions de nulle part. Il y a un an, on pouvait crever et se retrouver en Ligue 2, et là, on gagne la Coupe de France et on jouera la Ligue Europa. On m'a rappelé qu'on allait jouer le Trophée des Champions. Vous imaginez l'écart ? On a du mal à y croire", soufflait Antoine Kombouaré au coup de sifflet final.

"C'est quelque chose d'exceptionnel, d'unique, de presque miraculeux. D'autant qu'à l'époque, Nantes faisait partie des plus gros clubs, donc c'était normal de gagner une Coupe de France, mais aujourd'hui...."

"C'est aussi la victoire des supporters"

Un trophée glané également grâce au soutien de milliers de supporters nantais venus faire la fête au Stade de France.

"C'est aussi la victoire des supporters. Ils nous ont donné beaucoup de force, poursuit Kombouaré. On avait gagné la bataille des tribunes.

"C'est la première fois que je me lâche autant, qu'après une victoire, un trophée soulevé, je partage ça avec mes joueurs et mon staff. Je mesure la chance que j'ai. Je suis un privilégié. D'où l'on vient, c'est grandiose."

Un trophée qui fait partie de ses plus beaux accomplissements sur un banc de touche : "C'est clair. J'étais prêt à échanger toutes les victoires que j'avais eues avant pour celle-ci. Quand Ludo (Blas) a soulevé ce trophée, j'ai pensé à mon arrivée de Nouvelle-Calédonie. Je pense à mes illustres aînés, qui sont des monstres, je ne me compare pas à eux.

"Bien sûr que c'est une immense fierté de me retrouver là. Surtout, je n'avais jamais imaginé cette situation. C'est presque du domaine du miracle d'entraîner Nantes et de soulever un trophée avec ce club."