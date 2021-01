Nantes, Domenech se voit comme un caméléon

L'entraîneur du FC Nantes s'est confié sur ses méthodes dans un entretien accordé à Ouest-France.

Dans des propos accordés à Ouest- , l’ancien coach de l'équipe de France a interpellé les supporters du FC , afin de les rassurer sur sa démarche.

« Je ne joue pas un rôle. Je suis chez moi dans un club qui a une histoire », a-t-il ainsi tonné en préambule.

« J’ai adopté les couleurs, la mentalité et l’envie de faire quelque chose ici, a-t-il encore asséné. Je suis un peu caméléon. Je me pose quelque part, j’y suis et je fais partie du paysage très vite. En plus, celui-là me va très bien parce que cette culture de la formation me correspond. Dans un club où il n’y a que des super stars, on manage différemment que dans un club familial. Ici, non, je suis chez moi. », a ajouté Domenech.

L'ancien sélectionneur des Bleus évoque aussi la formation. Un thème cher aux supporters de Nantes.

« Il doit y avoir un appel d’air des pros, c’est-à-dire avoir dans l’effectif un minimum de cinq à six joueurs issus du centre. Ça crée un cercle vertueux et c’est aussi plus facile de recruter des jeunes quand on démontre qu’on les fait jouer. C’est pour cela qu’avant de prendre un joueur au mercato, il faut regarder si nous en avons, au centre, qui peut intégrer le groupe et que nous pouvons valoriser. On va bouger les lignes dans les effectifs pour qu’ils aient le sentiment de progresser. » Des propos conciliants et rassurant poure les fans nantais.

Raymond Domenech a d'ailleurs plutôt la côté auprès des passionnés de football, dix ans après le triste épisode de Knysna. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, le nouvel entraîneur du FC Nantes bénéficierait en effet de 52% de bonne opinion auprès des personnes interrogées.

Pour ce qui est du Mondial sud-africain, 54% des sondés lui pardonnent ce qu'il s'est passé en 2010, contre 44% qui s'y refusent malgré une équipe de France aujourd'hui bien loin de ces tracas.

Parmi les autres chiffres, 61% pensent qu'il mérite une seconde chance. Ce qui tombe bien puisque l'ancien boss de vient de se voir offrir une opportunité de retrouver un banc de 27 ans après, du côté de Nantes. Une expérience débutée par un match nul sans buts lors du derby de Bretagne face à Rennes cette semaine.