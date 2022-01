Jean-Kévin Augustin entrevoit le bout du tunnel. Et d’un long calvaire. Le Covid-19 a changé le monde, et l’attaquant formé au Paris Saint-Germain a vu sa carrière basculer en contractant ce que les scientifiques appellent un "Covid long", fin 2020.

2020, une année à oublier pour Augustin

Cette année est d’ailleurs à oublier pour le buteur passé par le RB Leipzig qui, à l’issue d’un prêt non concluant à Leeds, a rejoint Nantes au mois d’octobre, en toute fin de mercato… et n’a pu disputer que trois matchs avec les Canaris, avant d’être touché par ce maudit virus.

Un "Covid long", donc, apparu après sa dernière apparition nantaise sur la pelouse du Vélodrome, face à l’OM (1-3), le 28 novembre 2020. Celui-ci l’a empêché de jouer pendant plus d’un an en raison de problèmes de souffle et de physique. Mais, presque 365 jours plus tard, il a fait son retour sur la pelouse.

La réserve, puis enfin les pros !

Avec la réserve, tout d’abord, dès novembre 2021, puis enfin avec le groupe professionnel ce vendredi ! En effet, pour la première fois depuis l’OM, Augustin fait partie des joueurs convoqués par Antoine Kombouaré pour affronter Nice ce soir !

"L’intégration de Jean-Kévin n’est pas anodine. Je veux voir s’il peut aider le groupe, nous donner un coup de main. J’y crois mais cela ne suffit pas", a commenté son entraîneur. Alors, aura-t-il du temps de jeu ? Certainement pas d’entrée, et la suite dépendra de la physionomie du match. Mais Augustin va enfin pouvoir reprendre sa prometteuse carrière, lui qui n’a encore que 24 ans. La belle histoire du jour, assurément…