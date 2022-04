Nainggolan avait mis en garde Lukaku

Radja Nainggolan estime que son Romelu Lukaku aurait été "le meilleur attaquant du monde pendant quatre ou cinq ans" s'il était resté à l'Inter. Le milieu belge à la coupe iroquoise a affirmé avoir mis en garde son compatriote contre un retour à Chelsea l'été dernier.

Lukaku a quitté l'Inter pour rejoindre Chelsea en août 2021 et contre un montant de 120M€, mettant ainsi fin à sa belle idylle de deux ans avec l’Inter Milan.

L’avant-centre belge a permis aux Nerazzurri de remporter leur premier Scudetto en 11 ans la saison dernière, mais il a été beaucoup moins prolifique lors pour son come-back à Stamford Bridge sous la direction de Thomas Tuchel.

Lukaku a perdu sa place dans le onze de départ de Chelsea en raison de sa décevante forme, et son ex-coéquipier en sélection est désormais convaincu qu’il a fait une grosse erreur en décidant de quitter la Lombardie.

« A l’Inter, le jeu était façonné pour Lukaku »

L'ancien milieu de terrain de l'Inter a déclaré à Fanpage : "J'avais dit à Lukaku qu'il était le meilleur attaquant du monde à l'Inter. L'équipe et le système tactique étaient façonnés autour de lui. Il rêvait de réussir à Chelsea, mais c'est la deuxième fois qu'il y va et ça se termine toujours de la même façon. S'il était resté à l'Inter, il aurait été le meilleur attaquant du monde pendant quatre ou cinq ans et je ne cesse de le lui répéter."

Lukaku n'a trouvé le chemin des filets dans aucun de ses 15 matchs en équipe première de Chelsea entre 2011 et 2014 avant d'être vendu à Everton. Le joueur de 28 ans, qui a également connu un passage infructueux à Manchester United avant de rejoindre l'Inter en 2019, a déclaré qu'il avait un travail infini avec les Blues lors de son retour dans l'ouest de Londres, mais il n'a réussi à marquer que 12 buts en 38 apparitions en 2021-22.