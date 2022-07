Nacho rassurant sur l’appétit du Real

Nacho, l’expérimenté défenseur du Real Madrid, affirme que lui et ses coéquipiers ne sont pas encore rassasiés en trophées.

Le Real Madrid a conquis deux trophées majeurs lors de la campagne écoulée, à savoir la Ligue des Champions et la Liga. Avec ces triomphes, les Merengue auraient pu se présenter pour la nouvelle saison avec une envie et une motivation moindres. Ce n’est absolument pas le cas.

« Au Real, on doit toujours être à son meilleur niveau »

Le défenseur de l’équipe, Nacho Fernandez, affirme que lui et ses coéquipiers se sont retrouvés pour la reprise en ayant toujours la même faim et en étant aussi heureux de repartir pour une nouvelle campagne.

« Vous devez revenir avec de l'envie et beaucoup de force parce que ce sont des jours difficiles. Il y a beaucoup d'entraînement et de travail tactique, c'est ce que vous devez travailler en pré-saison. Ce que vous faites maintenant vous aidera à aller jusqu'au bout », a commencé par confier Nacho.

« Ces journées sont vraiment importantes pour s'assurer que vos jambes et votre tête sont préparées, car les saisons sont vraiment exigeantes et vous devez être à votre meilleur niveau », a poursuivi l’arrière merengue.

Le Real espère une « saison plus excitante que la précédente »

Il sera difficile de faire mieux que lors de l’exercice écoulé, mais Nacho y croit. « Nous avons réalisé des choses incroyables la saison dernière et nous avons rempli nos objectifs. Nous essayons de nous déconnecter et de recharger nos batteries pour ce qui pourrait être une saison encore plus excitante que la précédente. Nous sommes bien préparés pour cela ».

Concernant son cas personnel, l’international ibérique a confié : « Il y a de plus en plus de choses chaque saison. J'ai été ici toute ma vie, c'est ici que j'ai été formé. C'est ma maison et je suis vraiment heureux, car je continue à progresser vers l'étape suivante. Je deviens un ancien, mais je suis toujours aussi motivé. »