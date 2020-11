Nacho était à deux doigts de quitter le Real Madrid en été

Le défenseur du Real Madrid Nacho Fernández était sur le point de partir pour la Serie A lors du dernier mercato

C'est en effet ce qu'affirme son agent. Milan, Rome et avaient manifesté un intérêt pour le joueur de 30 ans selon AS, qui rappelle que le joueur est très appréié en .

S'adressant à Calciomercato.it, son agent, Juanma López, a confirmé que son client avait suscité de l'intérêt.

"Nous avons eu plusieurs situations pour un éventuel transfert en , mais à la fin, la blessure de Dani Carvajal a été un obstacle majeur dans un transfert éventuel", a-t-il confié.

Carvajal a subi des lésions ligamentaires du genou au début du mois d'octobre, alors que des discussions avaient lieu concernant le départ possible de Nacho, qui est un membre utile et polyvalent de l'équipe de Zinedine Zidane. López représente également José Campaña, et le milieu de terrain de , qui a été lié à un transfert à l' ces dernières semaines.

Concernant son avenir, López a déclaré: "Nous parlons d'un joueur très important. À l'avenir, je crois que plusieurs opportunités peuvent s'ouvrir, tant en qu'à l'étranger."